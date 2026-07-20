Gebze Belediyesi'nin düzenlediği Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, binlerce vatandaşı tarih ve sanatın buluştuğu atmosferde bir araya getirdi. Halk oyunlarından türkülere, sıra gecesinden renkli gösterilere uzanan programlar, Gebzelilere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, yaz akşamlarına kültür ve sanatın sıcaklığını taşıyor. Tarihi kalenin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikler, hafta sonunda her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla adeta festivale dönüştü.

Programın cumartesi günkü bölümünde, Sinan Tokoğlu önderliğinde sahne alan GESMEK Halk Oyunları ekibi, Anadolu'nun farklı yörelerinden sergilediği gösterilerle büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından Şef Ünal Dursun yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle izleyenlere duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı.

SIRA GECESİNE YOĞUN İLGİ

Etkinliklerin pazar günü programında ise Şef Ersin Çoban önderliğinde düzenlenen Sıra Gecesi, yüzlerce Gebzeliyi Eskihisar Kalesi'nde buluşturdu. Türkülerin hep bir ağızdan söylendiği gecede vatandaşlar unutulmaz bir yaz akşamı yaşarken, tarihi kale de eşsiz atmosferiyle programa ayrı bir renk kattı.

Programda vatandaşlara hitap eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kültür ve sanat faaliyetlerini her geçen gün artırdıklarını belirterek, 'Sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kültür ve sanat etkinliklerimizi her geçen gün artırıyor ve çeşitlendiriyoruz. Fiziki yatırımlar elbette yapılacak. Ancak asıl önemli olan; bu tür kültürel etkinlikler, çocuklarımızın ve onları yetiştiren annelerimizin eğitimleri ile onlara yönelik çalışmalarımızdır.' dedi.

Hafta sonunda yoğun ilgi gören Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, hafta içi de birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek.

Program kapsamında 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 20.30'da düzenlenecek İllüzyon Gösterisi, tarihi kalede vatandaşlarla buluşacak. Ücretsiz olan programa tüm Gebzeliler davetli.