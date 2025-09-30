İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih olan 31 Ekim 2025’i uzatmayacaklarını duyurdu. 2 milyondan fazla vatandaşın eski belge kullandığına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, “Randevu alın, belgelerinizi yenileyin; indirimli harç ve hizmet bedelinden yararlanın” çağrısı yaptı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili uyarıda bulundu.

31 Ekim 2025 son tarih olan sürenin uzatılmayacağını belirten Bakan Yerlikaya, bu tarihten sonra eski belgelerin kullanılamayacağını ve indirimli harç bedeli ile hizmet ücretinden yararlanılamayacağını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, Temmuz ayında 1 milyon 424 bin 516 başvuruyla günlük ortalama 64 bin 750 belge değiştirildiğini, ancak uzatma kararından sonra taleplerin düştüğünü açıkladı.

Yenilemelere ilişkin sayıları paylaşan Bakan Yerlikaya, Ağustos'ta 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577), Eylül ayında 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890) olduğunu belirterek, halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşın eski tip belge kullandığını kaydetti.

Yerlikaya, “Vatandaşlarımıza sesleniyorum: Nüfus müdürlüklerimizden randevu alın, eski belgelerinizi yenileyin” diyerek 31 Ekim çağrısını yineledi.