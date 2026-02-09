İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu'nun bir televizyon programında Türk futboluna ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı ulusal bir televizyon programında yaptığı açıklamalar dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Erman Toroğlu'nun, programda dile getirdiği iddialara ilişkin doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve söz konusu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği belirtildi.

Açıklamada, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erman Toroğlu'nun adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği kaydedildi.