Mudanya Halitpaşa Ortaokulu sporcusu Duru Şimşek, Marmara Yıldızlar Grubu Judo Yarışmalarında gösterdiği üstün performansla gümüş madalya elde etti.

BURSA (İGFA) - Okul Sporları Yıldızlar Marmara Bölgesi grup müsabakaları 7-8 Şubat 2026 tarihlerinde Sakarya'da yapıldı.

Mudanya Halitpaşa Ortaokulu'nu temsil eden Duru Şimşek, güçlü rakiplerini geride bırakarak ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu, Mart ayında Karaman'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Bursa'yı temsil edecek.

Mudanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, okul idaresi ve antrenör Kaan Karagülle ile birlikte Duru Şimşek'i tebrik etti, finallerden de başarıyla döneceğine inançlarının tam olduğunu açıkladı.