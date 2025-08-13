İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, otobüs yıkamada kullanılan suyu geri dönüştürerek önemli bir tasarruf sağlıyor. Toplu ulaşım altyapısında sürdürülebilirliğe öncülük eden bu uygulamayla her ay 2 bin 200 ton yani aylık bin 100 hanenin su tüketimine denk gelen su geri kazanılıyor.İZMİR (İGFA) - İklim krizi ve kuraklığın etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, suyun tasarruflu kullanılması için de kent genelinde seferberlik başlattı. ESHOT Genel Müdürlüğü de otobüs yıkamada kullanılan suyu geriş dönüştürerek aylık bin 100 hanenin kullanacağı kadar suyu tasarruf ediyor. Bin 700’e yakın otobüsü olan ESHOT Genel Müdürlüğü, garajlarında yaptığı yıkamalarda kullanılan suyu geri dönüştürerek tekrar kullanıyor. Buca Gediz, Çiğli Ataşehir, İnciraltı, Mersinli ve Torbalı otobüs garajlarında devreye alınan arıtma sistemleri sayesinde, otobüs yıkama suyunun yaklaşık yüzde 75’i arıtılarak yeniden kullanılıyor.

Ayda 2 bin 200 ton su

Arıtma uygulaması sayesinde her ay yaklaşık 2 bin 200 ton su geri kazanılıyor. Bu miktar, ortalama bin 100 hanenin aylık su tüketimine eşdeğer. Böylece sadece su kaynaklarının korunmasına değil, belediye bütçesinde önemli ölçüde tasarrufa da katkı sağlanıyor. Buca Adatepe ve Urla garajlarında kurulması planlanan yeni arıtma sistemleriyle birlikte, ESHOT’un geri kazanım kapasitesinin artırılması ve geri dönüşüm oranının yüzde 80 seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Yüzbinlerce liralık tasarruf

Mevcut arıtma sistemlerinin yıllık periyodik bakımları ve olası arızalara yönelik müdahaleler, ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekipler tarafından yürütülüyor. Böylece sürdürülebilirlik yalnızca çevreyle değil, teknik kapasite ve kurumsal yetkinlikle de destekleniyor. Geri kazanım uygulaması, sadece çevre koruma değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da güçlü bir katkı sunuyor. Şebeke suyu kullanımının azaltılmasıyla birlikte belediye bütçesinde yıllık yüzbinlerce liralık tasarruf sağlanıyor.

İzmir’in yeşil vizyonuna uyumlu

Bu uygulama, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle mücadele, kaynak verimliliği ve yeşil altyapı hedefleriyle tam uyum içinde hayata geçirildi. ESHOT’un çevreci vizyonu, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir İzmir bırakma hedefiyle şekillenmeye devam ediyor.

“Hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir adım atıyoruz”

ESHOT Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nadir Demirsoy, “Otobüslerin yıkama süreçlerinde ortaya çıkan atık suyun geri dönüştürülmesiyle hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir adım atıyoruz. Toplu ulaşım altyapısının sürdürülebilirliğine öncülük eden bu uygulama, İzmir’in çevreye duyarlı kent vizyonuna katkı sunuyor. Arıtılan su şebeke suyuyla karıştırılarak yeniden kullanılıyor, tekrar yıkamada değerlendiriliyor. Sadece su kaynaklarının korunmasında değil, belediye bütçesinden önemli bir tasarruf sağlanıyor” diye konuştu.

“Bütçeden yüzbinlerce liralık tasarruf sağlıyor”

ESHOT Genel Müdürlüğü Yapı Tesisleri Dairesi Başkanı Gülay Uysal, “Mevcut arıtma sistemlerinin yıllık periyodik bakımları, olası arızalara müdahaleler teknik ekiplerimizce yürütülüyor. Sürdürülebilirlik yalnızca çevreyle değil, teknik kapasite ve kurumsal yeterlilikle de destekleniyor. Buca Adatepe ve Urla garajlarımızda kurulacak yeni arıtma tesislerimizle geri dönüşüm oranımızı yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyoruz. Şebeke suyunun kullanımının azalmasıyla belediye bütçemize yıllık yüzbinler liralık tasarruf sağlıyoruz. ESHOT’un çevreci vizyonu, gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir İzmir bırakma hedefiyle şekillenmeye devam ediyor” dedi.