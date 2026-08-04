İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, özel gereksinimli 12 yaşındaki Edip Vurhan'ın otobüs şoförü olma hayalini bir günlüğüne bile olsa gerçeğe dönüştürdü. Şoför üniformasını giyerek otobüsün direksiyonuna geçen Edip, unutamayacağı bir gün yaşarken ailesi de bu özel anın mutluluğunu paylaştı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, gününün büyük bölümünü evinin penceresinden ESHOT otobüslerini izleyerek, zaman zaman da Çamlık Son Durak Hareket Merkezi'ne gidip şoförleri takip ederek geçiren 12 yaşındaki özel gereksinimli Edip Vurhan'ın otobüs şoförü olma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'ne başvuran Vurhan ailesinin talebine kayıtsız kalmayan ESHOT yetkilileri, Edip'i Gediz Atölyesi'nde ağırladı. Vurhan ailesini, ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Semih Kök ile kurum yöneticileri karşıladı. Kök, Edip'e geçmişte İzmir'e hizmet veren troleybüsün maketi ile ESHOT şoförlerinin görev sırasında kullandığı mavi gömlek ve lacivert pantolon hediye etti.

Hediye edilen ESHOT şoför üniformasını giyen Edip, kendisini bekleyen İzmir'in 'nazar boncuğu' olarak bilinen otobüsün direksiyonuna geçti. Aracı yakından inceleme fırsatı bulan Edip, daha sonra yolcu koltuğuna geçerek annesi Ayşegül Vurhan ve babası Ahmet Vurhan ile birlikte atölye içerisinde kısa bir tur attı. Gezi sırasında ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Semih Kök, atölyede yürütülen çalışmalar hakkında Edip'e bilgi verdi. Hayaline kavuşan Edip'in mutluluğu ise yüzüne yansıdı.

Hayalinin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Edip, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Edip'in babası Ahmet Vurhan ise duygularını, 'Oğlum adına da kendi adımıza da çok mutluyuz. Aylardır sürekli ESHOT diye sayıklıyor. Tek hayali ESHOT şoförü olmak. Ona benzer kıyafetler aldık ancak üzerinde ESHOT amblemi olmadığı için giymiyordu. Biz de Hemşehri İletişim Merkezi'ne başvurduk. Talebimizin kabul edilmesi bizi çok mutlu etti. Çok heyecanlıyız.' sözleriyle dile getirdi.

ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanı Semih Kök, 'Aile bize oğullarının en büyük hayalinin ESHOT otobüs şoförü olmak olduğunu, otobüsleri ve şoförleri çok sevdiğini anlattılar. Bunun üzerine konuyu Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a ilettik. Sayın Başkanımızın talimatıyla ailemizle iletişime geçerek kendilerini misafir ettik. Edip'e ESHOT şoför üniforması ile atölyelerimizde üretilen troleybüs maketini hediye ettik. Onun hayalini gerçekleştirmesine ESHOT ailesi olarak katkı sunabilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz' dedi.