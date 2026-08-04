İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilini verimli, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirmek isteyen çocuklar için Hasan Âli Yücel Kütüphanesi'nde kapsamlı bir yaz atölyeleri programı hazırladı. Çocukların hayal gücünü ve doğayla kurdukları bağı güçlendirmeyi amaçlayan program yoğun ilgi görüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in kütüphaneleri, bilgiye erişimin yanı sıra yaratıcılığı destekleyen, çocukların keşfederek öğrenmesini sağlayan ve yaşam boyu öğrenme kültürünü güçlendiren merkezler olarak öne çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü de bu anlayışla çocukları yaz boyunca farklı disiplinlerle buluşturarak onların sosyal, kültürel ve bilişsel gelişimlerine katkı sunuyor. Bu kapsamda Hasan Âli Yücel Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik yaz atölyeleri programı başlatıldı. Çocuklar önce kütüphaneyi geziyor, ardından da kütüphane bahçesinde atölye çalışmalarına katılıyor.

HAYAL GÜÇLERİ GELİŞİYOR

Karabağlar Refet Bele Mahallesi'nden gelen ve her biri farklı gruplardan oluşan çocukların katıldığı programın ilk etkinliği, 'Masal Anlatımı ve Kukla Atölyesi' oldu. Atölye öncesinde çocuklara, Cumhuriyet döneminin önemli eğitim ve kültür insanlarından Hasan Âli Yücel'in yaşamı ve ülkemizin eğitim ile kütüphanecilik alanına sunduğu katkılar hakkında bilgi verildi. Ardından çocukların kütüphanelerden etkin yararlanmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Kütüphane gezisinde ise çocuklar, Hasan Âli Yücel Kütüphanesi'nin farklı bölümlerini yakından tanıma fırsatı buldu. 'Hikâye Ağacı Atölyesi'nde ise çocuklar kendi hikâyelerini kurgulayarak okuma ve yazma becerilerini geliştirirken hayal dünyalarını özgürce ifade etme fırsatı buldu.

AĞUSTOS AYININ SONUNA KADAR SÜRECEK

Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, 'Nisan ayında hizmete alınan Hasan Âli Yücel Kütüphanesi, çok sayıda genç ve yetişkini ağırladı. Şube müdürlüğü olarak yaz aylarında çocukların vaktini daha etkin geçirmesi amacıyla atölye çalışmalarına başladık. Ailelerin de bu konuda talepleri vardı.

Temmuz ayında başlattığımız program, ağustos ayının sonuna kadar sürecek. Çok farklı başlıklarda düzenlenen atölyelerle amacımız, çocukların yaratıcılıklarına katkıda bulunmak' dedi.