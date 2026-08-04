Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Park'ta kurduğu dev ekranla sinema tutkunlarına açık hava sineması nostaljisini yaşatırken, çocukları da unutmadı. Etkinliğin ikincisinde 'Niko: Kuzey Işıklarının Ötesinde' filmi miniklerin beğenisine sunuldu.

MERSİN (İGFA) - Akdeniz sahili manzarasında yer alan Kültür Park'ta kurduğu dev ekran ile sinema tutkunlarına açık hava sineması nostaljisini yaşatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmadı.

Açık hava sinema etkinliğinin ikincisinde 'Niko: Kuzey Işıklarının Ötesinde' filmini çocukların beğenisine sunan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ikramlarıyla da miniklere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Aileleri ile sahilde yaz tatilinin tadını çıkaran çocuklar, rengarenk görüntüleri ile seyir keyfi sunan filmi açık havada büyük bir hayranlıkla izledi. İkramların da eşlik ettiği açık hava sinema keyfi yetişkinlerde nostalji duyguları yaşatırken, ilk defa açık hava deneyimi yaşayan çocuklar ise atmosfere hayran kaldı. Panayır Kafe yanında yapılan organizasyonun üçüncüsü 12 Ağustos'ta gerçekleşecek.

AKÇA: 'DENİZ KENARINDA, AÇIK HAVADA VE DEV EKRANDA FİLM İZLEMEK, ÇOCUKLARI MUTLU ETTİ'

Açık hava sinema etkinliğinin 2.'sini düzenlediklerini söyleyen Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, 'Bugün Niko filmini izledik. Çocuklar tarafından çok beğenildi. Eskiden yaşadığımız açık hava sinema keyfini, Mersin Büyükşehir Belediyesi bu sene Kültür Park'ta vatandaşlarımızla buluşturuyor. Akdeniz'in kıyısında ve dolunay ışığının altında güzel bir etkinlik yaptık' dedi.

Sinema kültürünün son yıllarda kapalı salonlara ya da dijital platformlara kaydığını söyleyen Akça, 'Çocuklar açık hava sinema kültürünü hiç bilmiyorlar. 20-30-40 ve üstü yaştakiler açık hava sinemasını deneyimlemiş olsa da çocuklar bu keyfi hiç tatmadılar. O yüzden aileleri eşliğinde burada açık havada, deniz kenarında ve dev ekranda bir film izlemek, onlar için de gerçekten mutluluk verici oldu' diye konuştu.