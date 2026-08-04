Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat vizyonunu yansıtan 64. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında sahne alan Bursalı sanatçı Fettah Can, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda ise sürpriz yaparak Bursaspor için özel bestelediği marşı ilk kez seslendirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, sürprizlere sahne oldu.

Uludağ İçecek ana sponsorluğunda düzenlenen 64'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nin sekizinci etkinliğinde Bursalı sevilen sanatçı Fettah Can, sahne aldı.

Orhan Şallıel'in şefliğindeki orkestranın eşlik ettiği konserde Fettah Can, sevilen şarkılarını Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce müzikseverle birlikte seslendirdi.

'ŞEHİR ŞEHİR GEZE GEZE:'

Bursalı bir sanatçı olarak Bursa'nın kültür sanat alanındaki en köklü organizasyonlarından biri olan festivalde hemşehrileriyle buluşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Fettah Can, gecenin sonunda da konser coşkusunu zirveye taşıyan bir sürprize imza attı.

Bursaspor için bir marş bestelediğini duyuran Bursalı sanatçı, sürpriz bestesinin ilk dizelerini açıkhavayı dolduran binlerce Bursalı ile birlikte ilk kez söyledi.

Açıkhava'da Fettah Can'ın bestelediği Bursaspor marşının şu sözleri yankılandı: 'Şehir şehir geze geze, rakipleri eze eze, Süper Lig kupasını koyacağız yine müzemize:'

'BURSA ÖNCÜ ŞEHİRLERDEN BİRİ'

Güçlü sahne performansı ve samimi sohbetiyle izleyicilerin beğenisini kazanan Fettah Can, 'Bir Bursalı olarak hemşehrilerim benim için her zaman çok özeldir. Bursa'da böylesine muhteşem bir kalabalığa şarkı söylemek büyük mutluluk. Ben de onları en sevilen şarkılarımla buluşturmaya çalıştım. Bu festivaller çok değerli. Bursa, uluslararası festivaller konusunda öncü şehirlerden biri. Festivalin her geçen yıl daha da büyüyerek yoluna devam etmesini diliyorum.' dedi.

Konserin sonunda BKSTV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilüfer Çevikel ve BKSTV Yönetim Kurulu üyesi Berk Vardar tarafından Fettah Can, Orhan Şallıel ve gecenin sponsoru Beyçelik Gestamp firmasının temsilcisi Tolgahan Ersoy çiçek takdim edildi.

4 AĞUSTOS'TA 'CİMRİ' SAHNELENECEK

64. Uluslararası Bursa Festivali, 4 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in çok konuşulan 'Harpagon' performansıyla Molière'in ünlü eseri Cimri'yi Bursalı tiyatroseverlerle buluşturacak.