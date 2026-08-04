İzmir Çiğli Belediyesi, yaz tatilini çocuklar için daha eğlenceli ve verimli hale getirmek amacıyla belediye bünyesine kazandırdığı mobil şişme çocuk oyun alanını mahalle mahalle dolaştırıyor.

İZMİR (İGFA) - Yaz boyunca sürdürülecek mahalle etkinlikleri kapsamında hizmet veren mobil oyun alanı, çocukların hem güvenli bir ortamda fiziksel aktivite yapmasına hem de arkadaşlarıyla sosyalleşmesine olanak sağlıyor.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar gün boyu eğlenirken, aileler de çocuklarının mutluluğunu paylaşmanın keyfini yaşıyor.

EĞLENCE VE HAREKET BİR ARADA

Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan şişme oyun alanında futbol, basketbol, kaydırak, tırmanma ve farklı beceri parkurları yer alıyor. Çocuklar hem enerjilerini doyasıya atıyor hem de oyun oynayarak spor yapma alışkanlığı kazanıyor.

HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET ANLAYIŞI

Çiğli Belediyesi, çocukların eğlenceye ve sosyal etkinliklere eşit şekilde ulaşabilmesi amacıyla mobil oyun alanını ilçenin farklı mahallelerinde kurmaya devam ediyor.

Belirlenen program doğrultusunda her hafta farklı bir mahallede çocuklarla buluşan oyun alanı, özellikle yaz tatilini ilçede geçiren çocuklar için keyifli bir buluşma noktası oluşturuyor.

BAŞKAN YILDIZ: 'ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocukların güvenli, sağlıklı ve mutlu ortamlarda büyümesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı; 'Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Belediyemiz bünyesine kazandırdığımız şişme oyun alanıyla eğlenceyi mahallelerimize taşıyor, çocuklarımızı güvenli ve ücretsiz etkinliklerle buluşturuyoruz. Futboldan basketbola, kaydıraktan farklı oyun parkurlarına kadar birçok aktiviteyle onların hem eğlenmesini hem de hareketli bir gün geçirmesini sağlıyoruz. Biz, oyun oynayan, gülen ve sosyalleşen çocukların daha mutlu bir geleceğin teminatı olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla yaz boyunca mahalle mahalle çocuklarımızla buluşmaya, onların hayatına renk katacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Her çocuğun eşit imkanlarla oyun oynayabildiği, kendini geliştirebildiği ve mutlu olduğu bir Çiğli için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.'