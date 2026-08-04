Kayseri Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sineması etkinlikleri kapsamında gösterimi yapılan 'Ayla' filmi, Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde sinemaseverlere duygu dolu bir akşam yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte aileler, çocuklarıyla birlikte yıldızlar altında açık hava sinemasının keyfini çıkardı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da katıldı. Gösterim öncesinde alanda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın ve İlçe Başkanı Kiraz, ailelerle sohbet ederek sinemaseverlerle yakından ilgilendi.

Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Mustafa Yalçın, miniklerle sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yalçın, programa katılan ailelerle de tek tek selamlaşarak yaz akşamının coşkusunu paylaştı.

'YAZ AKŞAMLARINI KÜLTÜR VE SANATLA GÜZELLEŞTİRİYORUZ'

Gösterim öncesinde kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Açık Hava Sineması etkinliklerinin vatandaşları aynı atmosferde buluşturan önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. Açık Hava Sineması etkinliklerimizle hem ailelerimizin birlikte kaliteli vakit geçirmesini hem de çocuklarımızın güzel anılar biriktirmesini amaçlıyoruz. Bugün de 'Ayla' gibi hepimizin gönlünde yer edinen anlamlı bir filmi hemşehrilerimizle birlikte izledik. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, yaz boyunca devam edecek etkinliklerimize herkesi bekliyoruz.'

Gösterimin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, Kore Savaşı sırasında bir Türk askeri ile küçük Ayla arasında kurulan unutulmaz dostluğu konu alan filmi ilgiyle takip etti. Duygusal anların yaşandığı gece, sinemaseverlerden tam not aldı.

Talas Belediyesi'nin yaz boyunca ücretsiz olarak sürdürdüğü Açık Hava Sineması etkinlikleri, birbirinden seçkin filmlerle vatandaşları Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde buluşturmaya devam edecek.