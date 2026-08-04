Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlere yeni sorumluluklar getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle tüm illerde 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı' hazırlanacak, vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları oluşturulacak.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları ile İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda her il için iklim değişikliğine uyum ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (YİDEP) hazırlanması zorunlu hale getirildi.

YİDEP'ler; ilin iklim riskleri, sera gazı envanteri, emisyon azaltım hedefleri, uyum politikaları, uygulanacak eylemler, sorumlu kurumlar, bütçe ve finansman kaynaklarını içerecek. Planlar, valinin koordinasyonunda büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde ise il belediyesi ile il özel idaresi tarafından ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanacak.

Yönetmelikle ayrıca her ilde İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak. Vali başkanlığında toplanacak kurulda kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, meslek kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları ile gerektiğinde sivil toplum kuruluşları yer alacak. Kurul, hazırlanan eylem planlarını onaylayacak, uygulamaları her yıl izleyecek ve değerlendirecek.

Eylem planlarının uygulanması elektronik ortamda takip edilecek. Belediyeler her yıl iklim risk verilerini, il sera gazı envanterini ve eylemlerin gerçekleşme durumunu E-YİDEP sistemine yükleyecek. Hazırlanan planlar ise kamuoyunun erişimine açık olan İklim Portalı üzerinden yayımlanacak.

KURULLAR 31 ARALIK 2026'YA KADAR OLUŞTURULACAK

Yönetmeliğe göre tüm illerde İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurullarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar oluşturulması gerekiyor.

İlk Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının ise 2028-2032 dönemini kapsayacak şekilde 31 Aralık 2027'ye kadar hazırlanarak karara bağlanması öngörülüyor.

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