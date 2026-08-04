Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, vatandaşın talebini yalnızca kayıt altına almakla kalmıyor, sonuçlanana kadar takip ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin 2014'te hayata geçirdiği Turunç Masa, çağrı merkezi, başvuru masası, internet, e-posta, CİMER ve sosyal medya üzerinden iletilen istek, öneri ve şikayetleri tek merkezde topluyor. Temmuz ayında sisteme toplam 13 bin 591 başvuru yapıldı. Bunların 11 bin 180'i, 7 gün 24 saat hizmet veren 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden kaydedildi.

KAYITLA BİTMİYOR

Turunç Masa'ya yapılan başvurular, ilgili belediye birimine iletildikten sonra Koordinasyon Merkezinin takibine geçiyor. Başvuru oluşturulduğu anda vatandaşın cep telefonuna SMS gönderiliyor ve verilen başvuru numarasıyla sürecin izlenmesi sağlanıyor. İşlemi devam eden başvurular hakkında en geç iki gün içinde vatandaşa bilgi veriliyor. Temmuz ayında 5 bin 285 başvuru için bu kapsamda süreç bilgilendirmesi yapıldı. Koordinasyon Merkezi ay boyunca süreç ve sonuç bildirimlerini de içeren toplam 14 bin 179 görüşme gerçekleştirdi.

SONUÇ VATANDAŞA BİLDİRİLİYOR

Başvuruya konu işlem tamamlandığında sonuç, başvuru sahibine bildiriliyor. Talebin belediyenin yasal yetkisi dışında kalması durumunda da vatandaşa bilgi verilerek başvuru ilgili kuruma yönlendiriliyor.

Temmuz ayında çözümlenen 13 bin 245 başvurunun sonucu vatandaşlara bildirildi. Muratpaşa Belediyesinin görev alanı dışında kalan 309 başvurudan 235'i Antalya Büyükşehir Belediyesine, 49'u ASAT'a, 13'ü elektrik dağıtım şirketine, 12'si ise UKOME'ye iletildi.

EN YOĞUN BAŞVURU ÇEVRE VE SAĞLIKTA

Başvuruların müdürlüklere göre dağılımında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 2 bin 571 kayıtla ilk sırada yer aldı. Sağlık İşleri Müdürlüğüne 2 bin 239, Temizlik İşleri Müdürlüğüne ise 2 bin 206 başvuru yapıldı. İşyerlerinden ambalaj atıklarının alınması, hasta nakil, tekstil atıklarının randevulu olarak evden alınması, sokak hayvanlarının tedavisi, diyetisyen randevusu ve ağaç budama temmuz ayında öne çıkan başvuru konuları oldu.

MEMNUNİYET YÜZDE 95,69'A YÜKSELDİ

Turunç Masa'nın genel memnuniyet oranı geçen yılın aynı ayına göre 1.43 puan arttı. Temmuz 2025'te yüzde 94.26 olan memnuniyet oranı, Temmuz 2026'da yüzde 95.69'a ulaştı.