Karayolları Genel Müdürlüğü, Antalya-Derebucak-Beyşehir Yolu'nun olağanüstü yağışlar nedeniyle oluşan su taşkını sonucu geçici olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı. Bölgede su seviyesinin düşmesiyle birlikte yolun yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Karayolları Genel Müdürlüğü, Antalya ile Konya arasında ulaşımı sağlayan Antalya-Derebucak-Beyşehir Yolu'nda son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle taşkın meydana geldiğini ve güzergâhın geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

SON 70 YILIN EN YÜKSEK ŞUBAT YAĞIŞI

Açıklamada, bölgede kaydedilen yağış miktarının iklim değişikliğine bağlı olarak son 70 yılın en yüksek Şubat ayı seviyesine ulaştığı belirtildi. Kısa sürede düşen yoğun yağış nedeniyle arazinin suya doygun hale geldiği, yol güzergâhının geçtiği polye adı verilen düzlüklerde su birikimleri oluştuğu kaydedildi.

Polyelerin, tabanlarında biriken suları düdenler ve karstik boşluklar aracılığıyla yer altından tahliye eden doğal yapılar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, aşırı yağış nedeniyle bu doğal drenaj sistemlerinin kapasitesinin aşıldığı ifade edildi. Özellikle Sobuca ve Eynif polyelerinde su birikiminin arttığı bildirildi.

'YOL GÖL SAHASINDAN GEÇMİYOR'

Kurum, kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine söz konusu yolun herhangi bir göl sahası içerisinden geçmediğini vurguladı. Projelendirme sürecinde resmi 1/25.000 ölçekli haritaların esas alındığı, göl sahalarının dikkate alınarak güzergâhın bu alanların dışında planlandığı belirtildi.

Taşkının yalnızca yol güzergâhını değil, çevredeki yerleşim alanlarını da etkilediği; geçmişte güvenli kabul edildiği için mezarlık olarak kullanılan bazı alanların dahi su altında kaldığı ifade edildi.

Karayolları ekiplerinin diğer kamu kurumlarıyla koordineli şekilde sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, su seviyesinin günlük olarak takip edildiği kaydedildi. İlk etapta Eynif polye bölgesinde su kotunun düşmesiyle birlikte yolun kısa süre içinde yeniden trafiğe açılmasının hedeflendiği bildirildi.



