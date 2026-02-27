İstanbul'da Ramazan ayı dolayısıyla ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi aynı zamanda fırın denetimlerini de artırarak ilçe halkının sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayının ilçede sağlık, huzur ve dayanışma içinde geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bir yandan ibadethanelerde detaylı temizlik çalışmaları yapılırken, diğer yandan da vatandaşların sofralarına ulaşan ürünlerin güvenliği için denetimler sıklaştırıldı. İlçe halkının ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için cami ve cemevleri titizlikle temizlenirken, yoğun kullanım alanlarında hijyen çalışmaları özenle gerçekleştirildi.

FIRIN DENETİMLERİ ARTIRILDI

Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırınlarda da denetimler sıklaştırıldı. Özellikle Ramazan pidesi ve ekmek üretiminde hijyen koşulları, gramaj ve fiyat tarifesi kontrolleri titizlikle yapıldı. İşletmelerin ruhsat belgeleri, üretim alanlarının temizliği ve çalışan personelin kurallara uygunluğu denetim kapsamında değerlendirildi. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlarda yasal işlem uygulandığı bildirildi. Belediye yetkilileri, Ramazan ayı boyunca çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirebileceklerini ifade etti.