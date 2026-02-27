İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmak istendiğini belirttiği Meslek Fabrikası için açılan davada mahkemenin tahliye işlemlerini yargılama sonuna kadar tedbiren durdurduğunu açıkladı.

İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmaya çalışıldığını ifade ettiği Meslek Fabrikası'na ilişkin açtıkları davada ilk aşamada olumlu karar çıktığını duyurdu.

Başkan Tugay, mahkemenin tahliye işlemlerini yargılama sonuna kadar tedbiren durdurduğunu belirterek, 'İzmir'in hakkı için verdiğimiz hukuki mücadelemiz ilk aşamada olumlu sonuçlandı. Bu güzel haberi İzmir'le paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Kararla birlikte Meslek Fabrikası'na yönelik tahliye süreci dava sonuçlanıncaya kadar askıya alınmış oldu.