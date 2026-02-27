Sağlık Bakanlığı, okullarda çocuklara yönelik biyolojik uyuşturucu testi yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Planlanan çalışmanın, 12-18 yaş grubuna yönelik anket ve soru formlarıyla risk tespiti amaçlayan koruyucu bir program olduğu bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'okullarda uyuşturucu testi yapılacak' yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kamuoyunda yanlış anlamalara yol açabilecek haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlık, 12-18 yaş grubundaki gençlerin davranışsal dijital bağımlılık, tütün kullanımı ve diğer bağımlılık türleri açısından risk durumlarının değerlendirilmesi amacıyla bir tarama ve değerlendirme programı planlandığını duyurdu. Çalışmanın, Bağımlılık Bilim Kurulu'ndaki akademisyenlerin katkısıyla, uluslararası bilimsel standartlara uygun şekilde hazırlanacağı ifade edildi.

BİYOLOJİK TEST YOK, ANKET VE SORU FORMU VAR

Açıklamada, söz konusu programın herhangi bir biyolojik test uygulamasını içermediği özellikle vurgulandı. Çalışmanın; iletişim dili özenle hazırlanmış, bilimsel geçerliliğe sahip anket ve soru formları aracılığıyla risk durumlarının erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan koruyucu bir halk sağlığı yaklaşımı olduğu kaydedildi.

Programın, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ve tüm etik ile bilimsel ilkeler gözetilerek hayata geçirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

AİLELER SÜRECİN MERKEZİNDE OLACAK

Bakanlık açıklamasında, gençlerin gelişim sürecinde ailelerin rolünün merkeze alındığı belirtildi. Süreçte ailelerin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğu ifade edildi.

Tarama sonuçlarında risk altında olabileceği değerlendirilen gençlerin, ihtiyaç halinde psikolog ve psikiyatri uzmanlarının görev yaptığı danışmanlık hizmetlerine yönlendirileceği aktarıldı. Bu süreçte ailelerin de bilgilendirilerek destek mekanizmasına dahil edileceği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, özellikle dijital bağımlılık başta olmak üzere bağımlılık risklerinin erken dönemde fark edilmesini ve bilimsel destek mekanizmalarının devreye alınmasını amaçladıklarını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.