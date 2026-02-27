Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası içerisinde yapılan Kütüphane çalışmalarıyla ilgili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i tebrik etti.

MALATYA (İGFA) - Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve iş insanlarıyla toplantı yapmak üzere Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti. Başkan Sami Er, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Büyükşehir Belediyesi içerisinde inşa edilen 815 kişi kapasiteli kütüphanenin inşaatı hakkında bilgi verdi.

'BAŞKANIM SİZİ TEBRİK EDİYORUM'

Başkan Er, bölgenin en büyük kütüphanesini yaptıklarını ifade ederek, 'Kütüphanemiz 24 saat açık olacak. Belediyeden tamamen bağımsız bir alan olarak inşa ediyoruz. Elektrik, ısınma, aydınlatma, havalandırma ve soğutma sistemi de ayrı olacak. 7/24 açık olacak kütüphanemizde öğrencilerimiz ve gençlerimiz için her detayı düşündük' dedi.

Kapasitesi ve inşa edildiği alan itibariyle bölgenin en büyüğü olacak kütüphanenin projesini inceleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Başkanım sizi tebrik ediyorum, hayırlı olsun' sözleriyle projeyi beğendiğini dile getirdi. Başkan Sami Er, belediye ziyaretinde ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Malatya'da yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hususunda sunum yaptı.