Mardin'de kamu kurumları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerini tek çatı altında buluşturan 'Mardin Büyük Aile Platformu' resmen faaliyetlerine başladı. Platform, toplumsal yapının temeli olan aile kurumunu korumayı ve güçlendirmeyi hedefliyor.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Türkiye Büyük Aile Platformu'nun il yapılanmaları kapsamında hayata geçirilen Mardin Büyük Aile Platformu; eğitim camiası, akademisyenler, din görevlileri ve sivil toplum temsilcilerinin geniş katılımıyla kuruldu. Ortak akıl ve istişare anlayışını merkeze alan platform; eğitimden medyaya, akademik çalışmalardan gençlik ve sosyal politikalara kadar pek çok alanda kapsayıcı projeler yürütecek.

Aile Merkezli Güçlü Dayanışma Ağları

Platform bünyesinde oluşturulan çalışma ve danışma kurulları aracılığıyla kentte; aile eğitimleri, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, bilimsel araştırmalar ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlenecek. Yerel yönetimler, üniversite ve kamu kurumlarıyla kurulacak güçlü iş birlikleri sayesinde Mardin'de aile odaklı geniş bir sosyal dayanışma ağı oluşturulması amaçlanıyor.

'Geleceğin İnşasında En Önemli Güç Ailedir'

Kuruluş sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Mardin Büyük Aile Platformu Basın ve Medya Koordinatörü Murat Bağış, aileyi korumanın toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bağış, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Aile; değerlerimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır. Güçlü aile, güçlü toplumun en sağlam teminatıdır. Mardin Büyük Aile Platformu olarak ortak değerler etrafında buluşan, kapsayıcı bir anlayışla hareket edeceğiz. Şehrimizin bütün dinamikleriyle birlikte aileyi güçlendirecek kalıcı çalışmalar üretmeyi hedefliyoruz.'

Günümüzde aileyi tehdit eden sosyal, kültürel ve dijital risklere de dikkat çeken Bağış, sadece sorunları konuşan değil, somut çözümler üreten bir anlayış benimseyeceklerini ifade etti. Platformun hiçbir kurumun alternatifi olmadığını belirten Bağış, tüm kesimleri bu gönüllülük hareketine destek vermeye davet etti.

Öncelikli Çalışmalar ve Temel Hedefler

Mardin Büyük Aile Platformu'nun önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı başlıca faaliyetler şunlar:Eğitim ve Çalıştaylar: Evlilik ve aile eğitimleri, aile çalıştayları ve gençlik buluşmaları.Sosyal Mücadele: Bağımlılıkla mücadele faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri.Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler: Akademik toplantılar, araştırmalar ve medeniyet değerlerini yaşatan kültürel programlar. Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu organlarından oluşan platform; kadim kent Mardin'in güçlü aile geleneğini geleceğe taşımak amacıyla örnek bir sivil inisiyatif olarak çalışmalarını sürdürecek.