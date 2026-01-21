Erzurum'da koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik düzenlenen Kış Bilim ve Teknoloji Kampı, bilimsel atölyeler ve uygulamalı etkinliklerle yoğun ilgi gördü.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum'da koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik düzenlenen Kış Bilim ve Teknoloji Kampı, renkli etkinlikler ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Bilim Erzurum ev sahipliğinde düzenlenen programa; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program kapsamında 2. ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören 65 çocuk, bilim ve teknoloji temelli atölyelerde bir araya geldi. Protokol üyeleri, kamp alanındaki atölyeleri gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Kamp süresince çocuklar; Tasarım Atölyesi, Tarım ve Doğa Atölyesi, Matematik ve Akıl Oyunları Atölyesi, Doğa Bilimleri ve Deney Atölyesi, Robotik ve Teknoloji Atölyesi, Girişimcilik ve Yenilikçi Fikirler Atölyesi ile Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesinde uygulamalı çalışmalara katıldı.

Etkinlikler, çocukların bilimsel meraklarını artırırken öğrenmeyi eğlenceli hale getirdi. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, bilim ve teknoloji çağında çocukların merak eden, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde hayata geçirilen kamp sayesinde çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aykut, bu tür faaliyetlerin çocukların özgüvenini artırdığını, ekip çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocukları yalnızca koruyan değil, aynı zamanda hayata hazırlayan bir anlayışla çalıştıklarını dile getiren Aykut, bilim ve teknoloji odaklı etkinliklerle çocukların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

İl Müdürü Aykut, kampın hayata geçirilmesine verdikleri desteklerden dolayı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ederek, kamu kurumları arasındaki güçlü iş birliğinin çocukların geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İki gün sürecek olan Kış Bilim ve Teknoloji Kampı, çocukların bilimle iç içe, verimli ve keyifli zaman geçirmelerine olanak sağlıyor.