18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında ortaokul öğrencileri arasında resim, şiir ve hikâye yarışması düzenlenecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca ortaokul öğrencilerine yönelik resim, şiir ve hikâye yarışması, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitleri anmak, Türk milletinin kahramanlık destanını gelecek nesillere aktarmak ve öğrencilerin tarih bilincini güçlendirmek amacıyla yapılacak.

Vatan sevgisi, bağımsızlık ruhu ve birlik duygusunun yeni nesillerde pekiştirilmesi adına düzenlenen yarışma, resmi ortaokullar ile imam hatip ortaokulları öğrencilerinin katılımına açık olacak. Yarışma, resim, şiir ve hikâye olmak üzere 3 dalda gerçekleştirilecek. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek yarışmayla, öğrencilerin, Çanakkale Zaferi'nin milli ve manevi anlamını, sanatsal ve edebi çalışmalar aracılığıyla ifade etmeleri hedefleniyor.

Yarışmaya resim alanında başvuracak öğrencilerin eserleri, resim teması, kompozisyon, tekniğe uygunluk ve yaratıcı çalışma-özgünlük kriterlerine göre değerlendirilecek.

Şiir başvurularının değerlendirme kriterleri de temanın işlenişi, Türkçe ve dilbilgisi kuralları, konuya hakimiyet, ses unsurları ve hece özelliklerinin kullanımı, şiirin derinliği ve etkileyiciliği olacak. Yarışmaya hikayeyle katılacak öğrencilerin ise çalışmalarında başlık, anlatım düzeni, anlatım zenginliği, yazım kuralları ve bütün olarak yazılı anlatım kriterlerine dikkat etmeleri gerekecek.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, hazırladıkları eserleri öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine teslim edecek. Okul komisyonunca değerlendirilen başvurular, 13 Şubat'a kadar ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek. İlçe ve il düzeyinde yapılacak değerlendirmelerin ardından dereceye giren eserler Bakanlığa iletilecek.

Eserleri dereceye giren öğrenciler, 30 Mart-1 Nisan'da Çanakkale'de düzenlenecek törende ödüllerini alacak.