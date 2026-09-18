TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi'nin 47'nci yıl dönümünde 'Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü' dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada meslektaşların ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkat çekilirken, 'Emeğimize, mesleğimize ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz' mesajı verildi.

BURSA (İGFA) - TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi'nin 47. yıldönümü dolayısıyla 'Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü' kapsamında basın açıklaması yaptı.

BAOB Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen açıklamayı TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Korkut okudu. Korkut, 19 Eylül 1979'da TMMOB çağrısıyla yapılan iş bırakma eyleminin, mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki ve demokratik mücadelesinin en güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi. Eylemin, maden ocaklarından fabrikalara, kamu kurumlarından limanlara kadar çok sayıda iş yerinde üretimi durdurarak meslektaşların örgütlü gücünü görünür kıldığını ifade etti.

Açıklamada, 19 Eylül'ün meslek alanlarının emek mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

EKONOMİK KRİZ VE GÜVENCESİZLİK ELEŞTİRİSİ

TMMOB, aradan geçen 47 yıla rağmen mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının daha da ağırlaştığını belirtti. Derinleşen ekonomik kriz, düşük ücretler, işsizlik ve güvencesizliğin meslektaşların yaşam koşullarını zorlaştırdığı kaydedildi. Açıklamada, kamuda çalışan teknik personelin düşük ücretler, liyakatsiz atamalar ve ağır iş yüküyle karşı karşıya olduğu; özel sektörde çalışanların ise uzun çalışma saatleri, mobbing, kayıt dışı istihdam ve iş güvencesizliğiyle mücadele ettiği ifade edildi.

TMMOB, üretimden ve kamusal planlamadan uzak politikaların hem meslek alanlarını daralttığını hem de toplumun nitelikli kamu hizmetlerine erişimini zayıflattığını savundu. Mesleki denetimin tasfiyesinin halkın can ve mal güvenliğini riske attığı, şehir plancılarının bilimsel bilgisinin dışlanmasının ise kentleri rant politikalarına teslim ettiği belirtildi. Genç mühendis, mimar ve şehir plancılarının plansız kontenjan artışları ve yetersiz istihdam nedeniyle diplomalı işsizliğe sürüklendiği, emekli meslektaşların da ağır yaşam koşulları altında yoksulluğa itildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ülkedeki demokrasi ve hukuk sorunlarının meslek örgütlerinin çalışmalarını da zorlaştırdığı ifade edildi. TMMOB'ye ve odalarına yönelik yetki kısıtlamalarının, kamusal ve bağımsız denetim hakkına müdahale olduğu savunuldu. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, çözümün örgütlü mücadeleden geçtiğini belirterek meslektaşlara ortak mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.