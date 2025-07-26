Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından biri olan Halk Pazarı’nın dördüncü şubesi Sanayi semtinde açıldı.

ERZURUM (İGFA)- Kurtuluş Mahallesi Sanayi Endüstri Caddesi’nde açılışı yapılan Halk Pazarı’na vatandaşlar akın etti. Burada gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, “Şuan dördüncü marketimizde istihdam sayımız 100'e ulaştı. İnşallah bu binlere ulaşmış olacak çok güzel bir depo lojistiği, sebze ve meyve lojistiği oluşturduk. Sebze ve meyveyi direkt üreticiden alıp sebze halinde kendimiz işleyerek vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Eti kendimiz kesiyoruz ve vatandaşlarımıza ucuz bir şekilde ulaştırıyoruz. Eti 380 liraya kıyma olarak veriyoruz ve 6 liraya da ekmek veriyoruz. 4 bin çeşitten aşağıya ürünümüz yok” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Bizler Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın ekonomik gücünü koruyacak, vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını en uygun koşullarda karşılayabileceği projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Halk Pazarı, işte tam da bu düsturla, halkımızın faydasına sunulmuş büyük bir hizmettir. Biz Erzurum’u büyütürken sadece altyapıyla, sadece imarla değil; insanı önceleyen, ihtiyaçlara doğrudan cevap veren, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran sosyal projelere de öncelik veriyoruz. Mahalle mahalle kurduğumuz halk pazarlarıyla hem üreticimizi destekliyor hem de kıymetli kardeşlerimizin sofrasına daha kolay, daha ucuz, daha kaliteli ürünler ulaştırıyoruz” dedi.