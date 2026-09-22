SASKİ, Sakarya'nın 11 ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 47 yeni depoyu devreye alıyor. Toplam 45 milyon TL yatırımla hayata geçirilen depolar, muhtelif noktalara yerleştirilerek olası su kesintilerinin önüne geçilmesine ve abonelere kesintisiz içme suyu sağlanmasına katkı sunacak.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), içme suyu altyapısını geleceğin ihtiyaçlarını gözeterek güçlendirmeye devam ediyor.

45 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında, farklı kapasitelere sahip yeni nesil su depoları ihtiyaç duyulan noktalarda hizmete alınacak. İmalatları tamamlanan depoların 11 ilçede 47 farklı noktada kurulumu gerçekleştiriliyor.

Geleneksel betonarme depoların inşaat süreçlerinde yaşanan uzun kalıp çakma, beton dökme ve kuruma süreleri, SASKİ'nin modern prekast (hazır betonarme) teknolojisiyle tamamen ortadan kalkıyor.

Dış hava şartlarından etkilenmeyen kapalı fabrika ortamlarında milimetrik hassasiyetle üretilen depolar, nakledildikleri şantiyelerde vinçler yardımıyla saatler içinde kuruluyor.

İHTİYACA GÖRE FARKLI HACİMLERDE BİN 675 METREKÜPLÜK GÜVENCE

Proje kapsamında toplamda bin 675 metreküplük bir su depolama hacmi dahil edilmiş olacak. Prekast yapıların yüksek yalıtım özelliği, suyun kalitesini ve ideal sıcaklığını koruyarak abonelerin musluklarına en sağlıklı şekilde ulaşmasını sağlayacak. Yapılan analizler doğrultusunda 47 su deposunun ilçelere göre dağılımı belirlendi. Geyve'ye 12, Akyazı'ya 8, Pamukova'ya 7, Kocaali'ye 6, Hendek'e 3, Karasu'ya 4 su deposu kurulacak. Adapazarı ve Söğütlü'de 2'şer, Ferizli, Sapanca ve Kaynarca'da ise 1'er su deposunun kurulumu gerçekleştirilecek.

Etaplar halinde ilerleyecek çalışmanın ilk adımı ise Akyazı'da atıldı. İlçede belirlenen noktalardaki depoların kurulumuna başlanırken, diğer ilçelerdeki çalışmalar da planlanan takvim doğrultusunda sürdürülecek