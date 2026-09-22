Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası'nın kamu hizmet altyapısını güçlendirecek önemli bir dönüşümü hayata geçiriyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki katlı otopark, kapsamlı çalışmalarla Dilovası Belediyesi Hizmet Binası'na dönüştürülüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve konforlu şekilde yürütülmesi amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dilovası'nda önemli bir dönüşüm projesi hayata geçiriliyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan katlı otopark, kapsamlı düzenlemelerin ardından Dilovası Belediyesi Hizmet Binası'na dönüştürülüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçe, belediye hizmetlerinin tek merkezden sunulacağı modern bir hizmet yapısına kavuşacak.

DÖNÜŞÜMDE SONA GELİNDİ

Yaklaşık 4 bin 400 metrekare kapalı kullanım alanına sahip yapıda dönüşüm çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Birinci bodrum ve zemin katta çelik konstrüksiyon, iç duvar ve tavan imalatları sürerken, bodrum katta alçıpan iç duvar kaplama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Birinci bodrum kat ile zemin katın dış cephe kaplama imalatları tamamlanırken, bina dış cephesindeki boya uygulamaları devam ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla Dilovası Belediyesi'nin farklı birimlerinin tek merkezde toplanması planlanıyor. Böylece vatandaşların belediyedeki işlemleri için farklı adreslere gitmesine gerek kalmadan hizmetlere tek noktadan ulaşabilmesi sağlanacak. Merkezi yapı sayesinde hizmet süreçlerinin daha düzenli ve hızlı yürütülmesi, vatandaşların ise işlemlerini daha kolay ve konforlu bir ortamda gerçekleştirmesi hedefleniyor.

MEVCUT YAPI, YENİDEN KAZANDIRILIYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin dönüşüm çalışmasıyla mevcut bir yapı yeniden işlevlendirilerek ilçenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek hale getiriliyor. Yenilenen iç ve dış mekânları, oluşturulan çalışma alanları ve fonksiyonel planlamasıyla hizmet binası hem belediye personeline verimli bir çalışma ortamı hem de vatandaşlara daha nitelikli bir hizmet noktası sunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olduğu gibi Dilovası'nda da ilçelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Katlı otoparkın belediye hizmet binasına dönüştürülmesiyle mevcut yapı ilçenin hizmet altyapısına yeniden kazandırılırken, kamu hizmetlerinin daha etkin ve vatandaş odaklı yürütülmesine de katkı sağlanacak. Çalışmalar tamamlandığında Dilovası sakinleri, belediye hizmetlerine tek merkezden ulaşabilecekleri çağdaş ve işlevsel bir hizmet binasına kavuşacak.