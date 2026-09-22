İzmit Belediyesi, ailelerinden uzakta üniversite eğitimi gören gençlere sıcak yemek desteği sağlayan Anne Eli hizmeti yeniden başladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, eğitim hayatını ailelerinden uzakta sürdüren üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Anne Eli Projesi, yeni eğitim döneminde yeniden hizmet vermeye başladı. Kocaeli Üniversitesi akademik takvimine göre hizmet veren Anne Eli, üniversite öğrencilerini yeniden ağırlayacak. Proje kapsamında gençlere eğitim sezonu boyunca hafta içi her gün ücretsiz sıcak yemek imkânı sunulacak.

Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı No:112 adresinde, Ayazma Kültür Merkezi binası içerisinde faaliyet gösteren Anne Eli yemekhanesi, hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Üniversite öğrencileri burada günde bir öğün ücretsiz sıcak yemekten faydalanabilecek. Anne Eli hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, izmitanneeli.izmit.bel.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurarak hizmetten faydalanabilecek.