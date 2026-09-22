Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'de Mahmut Paşa ve Yaylacık mahallelerini birbirine bağlayan Karamürsel Caddesi'ni modern ve estetik görünüme kavuşturuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'nin yoğun trafik yükünü taşıyan önemli ulaşım güzergâhlarından Karamürsel Caddesi'ni baştan aşağı yeniliyor. Altyapı çalışmalarının sürdüğü 1.100 metrelik cadde, üstyapı çalışmaları için gün sayıyor. Cadde, asfaltından kaldırımlarına, aydınlatmasından genel görünümüne kadar modern bir yapıya kavuşturulacak.

Mahmut Paşa ve Yaylacık mahallelerini kapsayan Karamürsel Caddesi'nde İSU tarafından içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısını yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut asfalt trimer ile kazınarak sökülecek. Ardından yol zemini iyileştirilerek altyapısı güçlendirilecek ve caddede yeni asfalt serimi gerçekleştirilecek.

7 BİN TON ASFALTLA CADDE YENİLENİYOR

Toplam 1.100 metrelik güzergahta bitümlü temel, binder ve aşınma tabakalarından oluşan 7 bin ton asfalt kullanılacak. 20 metre imar genişliğine sahip cadde, çalışmaların tamamlanmasıyla daha güvenli, düzenli ve konforlu bir ulaşım aksına dönüşecek.

Yaya ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla baskı beton kaldırımların yapılacağı Karamürsel Caddesi'nde, yol ve kaldırım düzenlemelerinin yanı sıra estetik uygulamalara da ağırlık verilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla cadde, modern görünümü ve yenilenen yaya alanlarıyla prestij cadde kimliği kazanacak. Enerji hatlarının yer altına alınacağı güzergâha 44 dekoratif aydınlatma direği yerleştirilecek. Böylelikle cadde, yalnızca ulaşım konforuyla değil, gece görünümüyle de Başiskele'ye değer katan modern bir görünüme kavuşacak. Başiskele'de trafiğin yoğun olduğu ve bölge ulaşımında önemli bir yük taşıyan Karamürsel Caddesi, çalışmaların tamamlanmasıyla hem ulaşım hem de kent estetiği açısından ilçenin öne çıkan prestij caddelerinden biri olacak.