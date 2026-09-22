İstanbul Valisi Davut Gül, 300 yıllık eğitim mirasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un 300 yıllık eğitim mirası arasında yer alan Ayvansaray Hatice Sultan Sıbyan Mektebinde ihya çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Valilik tarafından yürütülen Yadigâr Projesi kapsamında, Fatih Belediyesi iş birliğiyle restorasyonu süren tarihi yapıda incelemelerde bulundu.

1711 TARİHLİ HAYIR ESERİ

Vali Gül, 1711 yılında Sultan IV. Mehmed'in kızı Hatice Sultan tarafından, dönemin Hassa Mimarı Bekir Ağa'ya yaptırılan mektepte sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çeşme ve sebiliyle birlikte bir hayır eseri olarak inşa edilen yapı, aslına uygun şekilde ihya ediliyor.

İncelemede Vali Gül'e, Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer ile Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı da eşlik etti. Tarihi mektepteki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapının İstanbul'un kültürel mirasına yeniden kazandırılması hedeflendi.