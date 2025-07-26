Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde bastırılan “Erzurum Ulu Camii Hatıra Parası” düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Kongresi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri arasında gerçekleştirilen törende konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, “Ayasofya Camii'nin açılışıyla birlikte hatıra paralarla ilgili olarak camiler serisini başlatmıştık. Önemli günler, önemli tarihler, önemli olaylar, önemli insanlar, önemli sanat olayları gibi dönemlere yönelik olarak ve bunları tarihe not düşme ve hatırlatma adına yılda bir defa komisyonumuz toplanır. Hatıra parayla alakalı olarak karar alınır.

Erzurum Ulu Cami Hatıra parasını çift yönlü olarak tasarladık. Biz paralarımızı sertifikalı olarak satıyoruz. Üç bin adet basıyoruz. İki yıllık tedavülde kalıyor. İki yıl boyunca bizim elektronik mağazamızdan veya İstanbul Beşiktaş'taki Genel Müdürlüğü'ne satış mağazasından temin edebiliyorlar. Hatıra para bir koleksiyoner işi. Yıllar içerisinde zaman geçtikçe değer kazanan bir konu” dedi. Erzurum Valivekili Ahmet Özdemir ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktası olan Erzurum’umuzda bugün bir ilki, bir tarihi ana daha şahitlik ediyoruz. Ecdat yadigârı ulu mabedimiz; kadim inancımızın, direnişin ve dirilişin timsali olan Erzurum Ulu Camii’mizin hatıra parasıyla manevi değerinin tescillenmesinin gururunu yaşıyoruz” dedi. “Bu şehir, yalnızca taşla, toprakla değil; imanla, ilimle, irfanla yoğrulmuş bir ruhun taşıyıcısıdır” diyen Başkan Sekmen, şunları ifade etti: “Ulu Camii ise bu ruhun kalbidir. İşte bugün burada, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’müzün, Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin müşterek çalışmaları neticesinde, bu ulu mabedin manevi ve mimari ihtişamını bir hatıra para ile gelecek nesillere aktarıyoruz. Bu anlamlı eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki, bir şehrin hafızası camilerle, medreselerle, türbelerle kurulur. Hatıra paralar ise sadece birer metal parçası değil, hafızamızın simgesel mühürleridir”

Konuşmaların ardından Erzurum Hatıra Parası protokol üyelerine hediye edildi.