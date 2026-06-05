Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı verilerine göre tüketici fiyatları aylık yüzde 1,71, yıllık bazda ise yüzde 32,61 arttı. En yüksek fiyat artışı konut grubunda görülürken, gıda fiyatları aylık bazda geriledi.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,71, yıl sonuna göre yüzde 16,61 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 artış gösterdi. 12 aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,24 olarak kaydedildi.

Yıllık bazda en yüksek ağırlığa sahip harcama gruplarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar yüzde 34,86, ulaştırmada yüzde 34,29, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 45,59 yükseldi. Yıllık enflasyona en büyük katkıyı 8,60 puanla gıda grubu sağlarken, konut 6,07 puan ve ulaştırma 5,63 puan katkı verdi.

Aylık bazda ise gıda fiyatlarında gerileme görüldü. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar yüzde 0,48 düşerken, ulaştırma yüzde 2,03, konut ise yüzde 2,28 arttı. Böylece gıda grubu aylık enflasyonu 0,12 puan aşağı çekerken, ulaştırma ve konut grupları enflasyonu yukarı yönlü etkiledi.

TÜİK verilerine göre mayıs ayında endekste yer alan 174 alt harcama sınıfının 137'sinde fiyat artışı yaşanırken, 28 alt sınıfta düşüş, 9 alt sınıfta ise değişim olmadı. Öte yandan, çekirdek enflasyon göstergelerinden olan ve işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altını dışarıda bırakan Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi (B), Mayıs ayında aylık yüzde 2,87, yıllık bazda ise yüzde 31,30 artış gösterdi.