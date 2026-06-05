TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre üretici fiyatları aylık yüzde 2,75, yıllık bazda ise yüzde 28,93 arttı. En yüksek yıllık artış madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yayımladı. Veriler, üretici maliyetlerindeki yükselişin sürdüğünü ortaya koyarken, özellikle enerji ve madencilik sektörlerinde yaşanan fiyat artışlarının sanayi üzerindeki maliyet baskısını artırdığına işaret etti.

Buna göre Yİ-ÜFE, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,75, yıl sonuna göre yüzde 14,04 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,93 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 26,96 olarak gerçekleşti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,74 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe kaydedildi. İmalat sanayisinde fiyatlar yüzde 30,72, su temininde yüzde 35, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise yüzde 6,88 yükseldi.

Ana sanayi gruplarında yıllık bazda enerji fiyatları yüzde 31,45 artarken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,39, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,05, ara mallarında yüzde 27,76 ve sermaye mallarında yüzde 23,73 artış görüldü.

Mayıs ayında üretici fiyatları aylık bazda da yükselişini sürdürdü. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,85, imalat sanayisinde yüzde 1,99, su temininde yüzde 3,37 ve elektrik, gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 12,04 oranında fiyat artışı yaşandı. Aylık değişimlere göre enerji grubu yüzde 6,60 ile en yüksek artışı gösterirken, ara mallarında yüzde 2,94, sermaye mallarında yüzde 1,58, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,31 ve dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,29 artış kaydedildi.