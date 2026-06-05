Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 32,6 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, hizmet enflasyonunda geçen yılın aynı dönemine göre 10,1 puanlık düşüş yaşandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından yaptığı değerlendirmede, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü ve hizmet sektöründe önemli bir iyileşme kaydedildiğini belirtti.

Mayıs ayında tüketici enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda ise yüzde 32,6 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, olumlu hava koşullarının etkisiyle gıda fiyatlarının aylık yüzde 0,5 gerilediğini ifade etti.

Hizmet enflasyonundaki gelişmelere dikkat çeken Şimşek, eğitim alanında uygulanan kural bazlı fiyatlama politikaları ve kira enflasyonundaki düşüşün etkisiyle yıllık hizmet enflasyonunun yüzde 41,1 seviyesine indiğini kaydetti. Şimşek, bu oranın geçen yılın aynı dönemine göre 10,1 puanlık iyileşmeye işaret ettiğini vurguladı.

Küresel gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerine de değinen Bakan Şimşek, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Ancak uygulanan ekonomi politikaları sayesinde bu etkilerin sınırlandırıldığını ifade eden Şimşek, fiyat istikrarının sağlanmasının temel öncelikleri olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefine ulaşmak amacıyla mevcut ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuç vermeye devam edeceğini ifade etti.