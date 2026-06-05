1889 yılında kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 137'nci kuruluş yıl dönümünü tarihi Kozahan'da düzenlenen programla kutladı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 2030 vizyonuyla Bursa'yı yüksek teknoloji, katma değerli ihracat ve yeşil dönüşümde daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 6 Haziran 1889'da başlayan 137 yıllık yolculuğunu düzenlenen törenlerle kutladı. Temelleri Koza Han'da atılan ve bugün 60 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri konumunda bulunan BTSO'nun kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, iş dünyasının geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Kutlama programına BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, önceki dönem meclis başkanları, yüksek istişare kurulu üyeleri, meclis ve komite temsilcileri ile çok sayıda oda üyesi katıldı. Program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, BTSO'nun kurucusu Osman Fevzi Efendi'nin kabri de ziyaret edilerek dua edildi.

BURKAY: '137 YILLIK BİRİKİMLE GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ'

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı konuşmada, BTSO'nun Bursa'nın ekonomik gelişimi, sanayileşmesi, ihracat kapasitesinin artması ve girişimcilik kültürünün güçlenmesinde tarihi bir rol üstlendiğini söyledi.

Burkay, '137 yıllık kurumsal hafızamız ve 60 bini aşkın üyemizden aldığımız güçle Bursa'nın üretim kapasitesini, ihracatını, teknoloji altyapısını ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. 2030 vizyonumuz; yüksek teknolojiye dayalı üretim, katma değerli ihracat, yeşil ve dijital dönüşüm ile nitelikli istihdam alanlarında Bursa'yı çok daha güçlü bir noktaya taşımayı amaçlıyor' dedi.

'BTSO BİR DÖNÜŞÜM VE ATILIM DÖNEMİ YAŞIYOR'

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise Odanın 1889'dan bu yana üyeleri, kenti ve ülke ekonomisi için değer üreten öncü bir kurum olduğunu belirtti. Son 13 yılda BTSO'nun önemli bir dönüşüm ve atılım sürecine imza attığını ifade eden Uğur, ortak akıl ve iş birliği kültürüyle Bursa'nın geleceğini şekillendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Programda söz alan BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Celal Gökçen, BTSO'nun 137 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü iş dünyası kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı. Son yıllarda hayata geçirilen projelerin Bursa'nın ekonomik gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirten Gökçen, BTSO yönetimini çalışmalarından dolayı kutladı.

Önceki dönem BTSO Meclis Başkanları İlhan Parseker ve Burhan Vatan da BTSO'nun Türkiye'deki oda ve borsalar arasında öncü bir konuma sahip olduğunu ifade ederek, geçmişten bugüne kuruma katkı sağlayan tüm isimlere teşekkür etti.

BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Faik Çelik ise Odanın son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını belirterek, '137 yıldır Bursa'ya değer katan BTSO, yeni projeler ve vizyonuyla başarı hikâyesini sürdürüyor' dedi.

'KOZAHAN'DA KUTLAMAK AYRI BİR ANLAM TAŞIYOR'

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş ise BTSO'nun kuruluş yıl dönümünün, Odanın doğduğu yer olan Koza Han'da kutlanmasının ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Altıkardeş, Bursa'nın ticaret kültürünün simgesi olan tarihi çarşı ve hanların gelişiminin kent ekonomisine doğrudan katkı sağladığını belirterek, 'Bursa büyürse Türkiye büyür. Kozahan ve tarihi çarşılar büyürse Bursa ticareti büyür' ifadelerini kullandı. 137'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan BTSO, geçmişten aldığı güç ve geleceğe yönelik hedefleriyle Bursa iş dünyasının gelişimine yön vermeyi sürdürüyor.