A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda İzlanda'yı 3-1 yendiği maçın ardından, spor spikeri Ertem Şener'in yaptığı açıklamalar spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şener, Trabzonspor’un 24 yaşındaki sol beki Eren Elmalı’nın milli takımda yer almasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun torpiline bağladı. Şener’in bu iddiası, Eren Elmalı’nın İzlanda karşısındaki başarılı performansını gölgelemeye yönelik bir çıkış olarak değerlendirildi.BURSA (İGFA) - Maçta Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci golünde asist yapan Eren Elmalı, 65 kez topla buluştu, %92,1'lik pas isabetiyle oynadı ve sadece 3 pas hatası yaptı. Tüm bu istatistiklere rağmen Şener, Eren Elmalı'nın performansını yetersiz bulduğunu ve milli takımda yer almasının Hacıosmanoğlu'nun desteğiyle mümkün olduğunu öne sürdü.

Şener'in açıklamaları, spor kamuoyunda büyük tepki çekti. Pek çok futbolsever, bu eleştirilerin yersiz ve haksız olduğunu savunarak sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

"MİLLİ FUTBOLCULARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Eren Elmalı’ya yönelik bu eleştiriler, özellikle futbolseverler arasında büyük bir rahatsızlık yarattı. Bir vatandaşımız, yaptığı yorumla durumu şöyle özetledi:

"Bizim milli futbolcularımız sahada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için ter döküyor, başarılarıyla gurur kaynağımız oluyor. İzlanda maçında da bu başarıyı açıkça gördük. Eren Elmalı, verdiği mücadeleyle takıma büyük katkı sağladı. Bu tür yersiz ve manasız eleştiriler, oyuncularımızın moralini bozmak dışında bir işe yaramaz. Hepimiz milli takımımızın arkasında durmalı ve sporcularımıza sahip çıkmalıyız."