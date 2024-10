Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, ayrıştırıcı değil birleştirici, yasakçı değil özgürlükçü olması, farklılıklarda değil ortak noktalarda buluşturması temel ve sarsılmaz ilkemizdir." dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında, yeni yasa yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

14 Mayıs 2023'te milletin takdiriyle teşekkül eden TBMM'nin 28. Dönemi'nin, ilk iki yasama yılında yoğun faaliyet içerisinde bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının, uyum, uzlaşma, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde hayırlı, bereketi, verimli bir yıl olmasını temenni etti.

Meclis'in, 104 yıllık tarihi boyunca, şartların en çetin olduğu dönemlerde bile bir çözüm yolu, bir çıkış yolu bulmayı başardığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin, tüm zorluklara rağmen "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarına hakkıyla sahip çıktığını kaydetti.

TBMM 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı Açılışı https://t.co/LyvOwgzV75— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 1, 2024

"YENİ ANAYASANIN HAZIRLIK SÜRECİNDE HER TÜRLÜ FİKRE SAYGI DUYARIZ"

1982'den itibaren yapılan 20'den fazla değişikliğin, milletin mevcut anayasadan memnuniyetsizliğini açıkça gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir nevi 'yamalı bohçaya' dönen 82 Anayasası'nın miadı artık dolmuştur. Türkiye'nin, 21. yüzyılda, büyük hedef ve iddialarını gerçekleştirmesi, ancak yeni, uzlaşmacı, özgürlükçü, katılımcı, sivil bir anayasa ile mümkündür. Demokrasimizin yeni anayasa ihtiyacının günden güne kendini daha fazla belli ettiğini görüyoruz. Burada şu hususu da açık yüreklilikle ifade etmek arzusundayım; AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeni anayasayla ilgili olarak elbette biz kendi hazırlıklarımızı, hem de çok titiz bir şekilde yapıyoruz. Ama bu demek değildir ki diğer tüm fikirlere kapımızı kapatıyoruz. Yeni anayasanın hazırlık sürecinde her türlü fikre saygı duyarız, her düşünceyi ilgiyle dinleriz, her yapıcı teklifi hayırhahlıkla değerlendiririz. Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, ayrıştırıcı değil birleştirici, yasakçı değil özgürlükçü olması, farklılıklarda değil ortak noktalarda buluşturması temel ve sarsılmaz ilkemizdir."

Milleti ve devleti birbirinden ayrı düşünmenin mümkün olmadığının altını çizen Erdoğan, "Millet varsa devlet vardır, devlet varsa millet varlığını idame ettirir." sözlerini sarf etti.

"HİÇ KİMSE YARGI CAMİAMIZI YIPRATMAYA KALKIŞMAMALIDIR"

Yargı mensuplarının da görevini kanunlar ve hukuk çerçevesinde yerine getirdiğini hatırlatmak istediğini belirten Erdoğan, "Mevcut kanunları uyguladıkları ya da kanunların sınırları içinde kaldıkları için hiç kimse yargı camiamızı yıpratmaya, gündeme gelmek uğruna mahkemelerimizi baskı altına almaya kalkışmamalıdır. Yargı mensuplarımız ile Türk milleti adına karar veren mahkemelerimizin tehdit edilmesine hiçbirimiz müsaade etmemeliyiz." diye konuştu.

"Adalet ve güvenlik hizmetlerimizin standardını daha da yükselteceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikrar ve reform programının da meyvelerini verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin temel göstergelerindeki iyileşmeye bağlı olarak Türkiye'nin risk priminin düştüğünü, bankacılık ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarının yükseldiğini belirtti.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"

Son üç ayda yıllık enflasyonun 23,5 puan gerilediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gıda enflasyonu da dört yıl sonra ilk kez aylık bazda negatife döndü. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş devam edecek ve milletimiz bu düşüşü çarşıda, pazarda, alışveriş sepetinde, mutfağında daha fazla hissedecek. Her zaman söylüyorum, bizim bir tane gündemimiz var o da vatandaşımızın refahını ve alım gücünü kalıcı biçimde artırmaktır. Ne yapıyorsak, sadece bunun için yapıyoruz. Hangi özveride bulunuyorsak, bunun için bulunuyoruz. Yakın çevremiz istikrara kavuştukça, inşallah biz de rahatlayacak, çok daha iyi yerlere geleceğiz. Kovid-19 salgınıyla başlayan, bölgemizdeki savaşlarla devam eden asrın felaketinin de etkisiyle sarsılan makro dengeleri hızla iyileştiriyoruz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyütme stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz."

Erdoğan, ekonomi programına katkı sunacak her türlü öneriye açık olduklarını, ancak uyguladıkları programa olan inancı zayıflatmaya dönük söylemleri tasvip etmediklerini, eleştiri ile ekonomik tetikçiliğin ayrı şeyler olduğunu aktardı.

Türkiye'ye kaybettirerek siyaset yapılamayacağını ve millete faydalı olunamayacağını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin ve 85 milyon vatandaşımızın menfaati söz konusu olduğunda siyasi rekabeti bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Meclisimizden ve siz saygıdeğer milletvekillerimizden bu konuda azami hassasiyet bekliyor, desteğiniz için şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. Deprem bölgemizin süratle ayağa kaldırılmasının, gündemimizin ilk sırasında olmayı sürdüreceğini burada tekraren ifade etmek istiyorum. Şartlar ne olursa olsun, 6 Şubat gecesi yuvası yıkılan, düzeni bozulan, yakınlarını kaybeden depremzede kardeşlerimizin yanında olacak, yaralarını saracak, inşallah güvenli yuvalarını peyderpey teslim edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin sadece Türkiye'nin değil, geniş bir coğrafyadaki mazlum halkların da umudu olduğunu söyledi.