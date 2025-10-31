TRT World Forum 2025'in açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Beşten Büyüktür' vurgusu yaptı. Filistinlileri asla yalnız bırakmayacak ve iki devletli çözümü savunmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, bugünden tezi yok harekete geçmeye ve Filistin Devlet'ini tanımaya davet etti.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti'de düzenlenen TRT World Forum 2025'in açılışında konuştu.

'Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere' temalı forumda, TRT'yi 'hakikatin sesi' olarak övdü ve küresel adaletsizliğe sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan,

İkinci Cihan Harbi galiplerinin kurduğu sistemin günümüz gerçeklerine uymadığını belirterek, 'BM Güvenlik Konseyi adaletsiz; sorunlar belli, masumlar ölmeye devam ediyor.' Erdoğan, 'İnsanlığın kaderi 5 ülkenin insafına terk edilemez. Dünya beşten büyüktür' diyerek yeniden yapılanma çağrısında bulundu.

GAZZE SOYKIRIMI VURGUSU

'İsrail 2 yılda 70 bin Gazzeli'yi, 20 binden fazlası çocuk, şehit etti. 170 bin yaralı, sağlam bina kalmadı' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Okul, cami, hastane bombalandı. Nükleer silah, en güçlü bombalar İsrail'de; nasıl masum oluyor? Zalim İsrail'in ta kendisidir!' dedi. Erdoğan, uluslararası basını eleştirerek, 'Gazze'de sınıfta kaldılar, mazlumun sesini duyurmadılar.'dedi.

ATEŞKES VE ÇAĞRI

'Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail ise mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor fırsat kolluyor' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İşte önceki yine çoğu çocuk yüzden fazla Gazzeli şehit ettiler. İsrail'in ahde sadakat konusundaki berbat sicilini herkes biliyor. Dolayısıyla ateşkesin sürmesi, insani yardımın Gazzeli kardeşlerimize ulaşması ve Gazze'nin yeniden ayağa kalkması safhasına geçilmesi ancak İsrail'in tüm bunlara zorlanmasıyla mümkün olacaktır. Türkiye, Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır' diye konuştu.

Filistinlileri asla yalnız bırakmayacak ve iki devletli çözümü savunmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son dönemde birbiri ardına gelen Filistin'i tanıma kararlarını bu bakımdan son derece önemli buluyoruz. Henüz bu kararı almayan ülkeleri de bugünden tezi yok harekete geçmeye ve Filistin Devlet'ini tanımaya davet ediyorum' çağrısında bulundu.