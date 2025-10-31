Bursa'daki olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağışlarda yaşanabilecek sel ve taşkınlara karşı AKOM'da tatbikat gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Sel/Su baskını masa başı tatbikatı'na, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, ilgili daire başkanları ve teknik ekipler katıldı.

Tatbikatta, kent genelinde etkili olabilecek şiddetli yağış ve taşkın senaryosu üzerinden kapsamlı bir simülasyon çalışması yapıldı. Senaryo gereği, özellikle Kestel Mandıras Deresi çevresinde ani sel olayı yaşandı. Olay anında oluşabilecek ulaşım kesintileri, altyapı hasarları ve acil müdahale gerektiren kurtarma operasyonları detaylı biçimde değerlendirildi. Sel ve su baskınlarına yönelik müdahale süreçleri, ekipler arası iletişim ve koordinasyon yöntemleri test edildi. Ayrıca afet anında karar alma mekanizmalarının etkinliği ve kurumlar arası bilgi akışının sürekliliği de gözden geçirildi.

'EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEĞİZ'

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, afetlere karşı hazırlığın önemine vurgu yaparak, 'Afetlere karşı hazırlıklı olmak, kurumlarımızın koordineli hareket kabiliyetini artırmak açısından büyük önem taşıyor. Bu tür tatbikatlar, olası afet durumlarında zamanında ve doğru müdahale yapılmasını sağlar. Afet risklerinin azaltılması, kriz anlarında hızlı ve etkin müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla benzer tatbikat ve eğitim çalışmalarını önümüzdeki dönemde de düzenli olarak sürdüreceğiz' dedi.