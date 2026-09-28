Ferit BİNZET / ADIYAMAN (İGFA) - 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan, ailesiyle enkaz altında kalan ve annesini kaybeden Adıyamanlı Emine Nur Alkayış, yaşadığı büyük acıların ardından spora tutundu. Genç kürek sporcusu, Meriç/Edirne Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak Milli Takıma seçildi.

6 Şubat depremlerinin en ağır yıkımı yaşattığı kentlerden Adıyaman'da, depremin acılarıyla mücadele eden gençlerden biri olan Emine Nur Alkayış, sporun iyileştirici gücüyle hayata yeniden tutunurken, elde ettiği başarıyla kentinin gururu oldu.

Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü adına 2026 Meriç/Edirne Büyükler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları'na katılan Emine Nur Alkayış, Para Kürek (Engelli) PR3 2X-MİX kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak babası Bahri Alkayiş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Antrenörü Uğur Sever, Emre Dursun ve Federasyon İl Temsilcisi Ferit Binzet ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü'nü makamında ziyaret etti.

ENKAZIN ALTINDAN ŞAMPİYONLUK ZİRVESİNE

Emine Nur'un şampiyonluğu, sıradan bir sportif başarı olmanın çok ötesinde anlam taşıyor.

6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan, ailesiyle birlikte enkaz altında kalan ve depremde annesini kaybeden Emine Nur, yaşadığı büyük acılara rağmen hayata tutunmayı başardı. Acısını içine gömüp yeniden ayağa kalkan genç sporcu, şimdi kürek sporunda elde ettiği Türkiye şampiyonluğuyla adını başarı kürsüsünün en üst basamağına yazdırdı.

Onun için artık her kürek çekişi yalnızca bir yarış değil; hayata karşı verilen büyük bir mücadelenin, kaybettiklerine rağmen yeniden ayağa kalkmanın ve geleceğe umutla bakmanın simgesi.

'ADIYAMAN'IN GENÇLERİ SPORLA HAYATA TUTUNUYOR'

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Emine Nur'un başarısının kent açısından büyük anlam taşıdığını belirterek, depremzede gençlerin sporla hayata yeniden bağlandığını ifade etti.

Müdür Elüstü, şampiyonluk dolayısıyla yaptığı açıklamada, genç sporcunun Milli Takımda Avrupa ve dünya şampiyonalarında Adıyaman'ı temsil etmesini beklediklerini ifade ederek, 'Bu başarı, umarım gelecekte daha büyük şampiyonlukları da beraberinde getirecektir. Umarım bu başarı, diğer depremzede gençlerimizin de spora olan ilgisini artırır' dedi.

HEDEF AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARI

Türkiye şampiyonluğunun ardından Milli Takım formasını giymeye hazırlanan Emine Nur Alkayış'ın yeni hedefi ise uluslararası başarı.

Genç sporcu, yaşadığı zor günlerin ardından spor sayesinde yeniden toparlandığını belirterek, Avrupa ve Dünya Kürek Şampiyonaları'nda Türkiye ve Adıyaman'ı temsil etmeyi ve madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi. Emine Nur'un hikâyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük kayıplar yaşayan gençlerin spor aracılığıyla yeniden hayata tutunabileceğini gösteren örneklerden biri oldu.