CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılacağı iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökhan Zeybek iddiaların ardından Aydın'a gitti. Burada çalışmalar yürüten heyet, Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiasını doğruladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu'na "Ey ey ey… Topuklayan Efe, o oylar CHP’ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun AKP’ye kaçıyorsun. Bu yeni düzeni AKP’nin seçmenlerine şikayet ediyorum. Aydın’da aday gösterdiniz, biz de gösterdik. Ağzına geleni söylediler her şeyi söylediler. Millet CHP’ye oy verdi. Şimdi siz bunu tehdit edip buna tenezzül eden Erdoğan’ı da buna teslim olan Topuklayan Efe’ye de ikisine de yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

Çerçioğlu ile birlikte 8 belediye başkanının bugün AKP'ye geçmesi bekleniyor. Çerçioğlu'na rozeti bizzat AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı konuşuluyor. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre AKP'ye geçecek belediyeler şöyle:

CHP: Aydın Büyükşehir, Aydın/Söke, Aydın/Yenipazar, Aydın/Sultanhisar, Gaziantep/Şehitkamil, Yalova/Altınova

İyi Parti: Isparta/Yalvaç, Aksaray/Yeşiltepe

Bağımsız: Kastamonu/Bozkurt