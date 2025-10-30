Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın en büyük ticaret ortakları olduğunu ifade ederek, 50 milyar dolarlık hacmi yakın vadede 60 milyar dolara taşıyacaklarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Külliye'deki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye-Almanya ekonomik ilişkileri olumlu seyirde. Almanya, Avrupa'daki en büyük ticaret ortağımız. 50 milyar dolara ulaşan hacmimizi yakın vadede 60 milyara çıkarmayı hedefliyoruz' dedi.

Savunma sanayii iş birliği ve ortak yatırımların da ele alındığını belirten Erdoğan, ticaret ve yatırımların üst seviyeye taşınacağını vurguladı.

