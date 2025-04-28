Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin Göç Yönetimi Modeli” programında, göçmen politikalarında insani ve vicdani bir duruş sergilediklerini vurguladı. Ülkenin güvenliği ve demografik yapısından ödün verilmeyeceğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin Göç Yönetimi Modeli” programına katıldı.

Erdoğan, Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve 2024’te ülkesine dönen Muhammed Eymen’in sınıf arkadaşlarını ve öğretmenini sahnede ağırladı.

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli öğrencileri gönderme vaadine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz göçü, Mekke’den Medine’ye hicret olarak gördük. Muhacirleri göndermedik, ensar olduk” dedi. Türkiye’nin göçmen politikasında insani bir duruş sergilediğini vurgulayan Erdoğan, dünya genelinde 281 milyon göçmen, 120 milyon mülteci olduğunu, her dakikada 20 kişinin göç etmek zorunda kaldığını belirtti. Batılı ülkelerin göçmen yükünü paylaşmadığını eleştirerek, “Zulme neden olan Batılı güçler, yük paylaşımında yok. Her 100 mülteciden 75’ine düşük gelirli ülkeler ev sahipliği yapıyor” dedi.

Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı https://t.co/bSMeCbanTr— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 28, 2025

Türkiye’de 4 milyon 34 bin göçmen olduğunu açıklayan Erdoğan, bu sayının azaldığını, 200 bin Suriyeli’nin 9 Aralık 2024’ten beri gönüllü olarak döndüğünü, toplam geri dönüşün 931 bini aştığını belirtti. Kaçak göçle mücadelede 270 bin girişin engellendiğini, 263 bin kişinin sınır dışı edildiğini, 23 bin 780 göçmen kaçakçısının gözaltına alındığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin tarih boyunca mazlumlara kucak açtığını söyleyerek, “Mazlumun imdadına koşmayı insanlık görevimiz görüyoruz. Ancak ırkçı söylemlere ve kötü muameleye izin vermeyeceğiz. Ülkemizin güvenliği ve demografik yapısından ödün vermeyeceğiz, ama bir avuç faşistin toplumu korku iklimine mahkum etmesine de müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Göçün ekonomik katkısına dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye’nin kalkınması için beşeri sermayeye ihtiyacımız var. Entegre olmuş, ekonomimize katkı verenlerle rasyonel politikalar geliştirmeliyiz” çağrısında bulundu. Göç İdaresi’nden uzun vadeli bir perspektif beklediğini, gençlerin yabancı düşmanlığından korunması gerektiğini vurguladı.

Programda, Muhammed Eymen’in hikâyesini anlatan “İki Vatan, Bir Yürek” videosu gösterildi. Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Erdoğan’a tablo hediye etti.