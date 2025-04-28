Bursa Gemlik Belediyesi, şehir merkezindeki trafiği rahatlatmak, yoğunluğu azaltmak ve vatandaşların günlük yaşam kalitesini artırmak amacıyla önemli bir çalışmaya daha imza attı.BURSA (İGFA) - Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri tarafından, Çarşı merkezinde başlatılan yeni uygulama ile durakların geriye çekilmesi ve kaldırımların genişletilmesi için kapsamlı bir düzenleme başlatıldı. Çalışmaları Teknik İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Uzunkaya da yerinde takip etti.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, mevcut durak noktaları araç trafiğini ve yaya geçişlerini engellemeyecek şekilde yeniden konumlandırılıyor. Böylece hem trafikteki akışın daha düzenli hale gelmesi hem de yayaların kaldırımları daha güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesi hedefleniyor. Yapılan düzenlemelerle özellikle yoğun saatlerde yaşanan yaya sıkışıklığının önüne geçilmesi, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler için daha erişilebilir bir şehir ortamı oluşturulması planlanıyor. Kaldırımların genişletilmesiyle birlikte, vatandaşların sosyal yaşam alanlarında da daha fazla konfor ve güvenlik sunulmuş olacak.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını belirten Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren; proje kapsamında hem şehir estetiğine hem de fonksiyonelliğe büyük önem verildiğini vurguladı. Başkan Deviren, “şehrimizin çehresini güzelleştirirken, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha modern bir Gemlik için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.