Milli Ağaçlandırma Günü'nde çevre duyarlılığı nedeniyle İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir'e TEMA tarafından teşekkür belgesi verildi.

EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, İGFA Edirne Temsilcisi ve aynı aqmanda Medya Keşan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ile Keşan Postası Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Demir'e, TEMA tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

TEMA Keşan Temsilcisi Gülay Demir Ardalı, Demir'in çevre haberlerine duyarlılığına dikkat çekerek, Sivritepe'de 6 Ağustos tarihinde çıkan yangın ile ilgili yaptığı haberlere ve çevre konularına duyarlılık gösteren Erdoğan Demir'e TEMA olarak teşekkür belgesini anlamlı bir günde takdim ettiklerini söyledi.

Belgeyi alan Erdoğan Demir ise, TEMA'ya teşekkür ederek, 'Biz görevimizi yapıyoruz. Çevre haberleri de her haber gibi bizim için önemlidir ve duyarlı olmaya devam edeceğiz' dedi.