Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunarak misafirler ve işletmecilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 3 milyon ziyaretçi bekledikleri Erciyes'in her geçen gün turizmde daha güçlü bir marka haline geldiğini vurguladı.

KAYSERİ (İGFA)- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon değerlendirmesi yaptı. Başkan Büyükkılıç, Erciyes'e gelen yerli ve yabancı misafirlerle bir araya gelirken, bölgedeki işletmeleri ve otelleri de ziyaret ederek talep ve önerileri yerinde dinledi.

Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla ve işletmecilerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç'a, Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğun ilgi ve sevgi gösterildi. Kayakseverler, Erciyes'te sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, 'Tekir Kapı, pırıl pırıl, cıvıl cıvıl, doluyor taşıyor. Yeni bir yıl başladı, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, bereketini yaşıyoruz' dedi.

Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri burada görmekten mutlu olduklarını belirten Büyükkılıç, 'Bu sene 3 milyon civarında ziyaretçi bekliyoruz, kayakseveri ve Erciyes'i seven dostları bekliyoruz, yollarımız açık, şartlarımız güzel, huzur içinde bir dönemin geride kalmasını umuyor ve inanıyoruz' diye konuştu.

Ziyaretçilerin taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, taleplere anında talimat vererek vatandaşların memnuniyetini kazandı. Ziyaretçilerle tek tek görüşmeye ve sohbet etmeye özen gösteren Büyükkılıç, Malezya, Endonezya gibi yurt dışından ve İzmir, Adana, Eskişehir, Ankara, İstanbul ve Kırşehir gibi yurdun her köşesinden kayak merkezine gelen kayakseverlerle tanıştı, sohbet etti, fotoğraf çekindi.

Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri sırasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu da eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, güçlü altyapısı, modern tesisleri ve artan ziyaretçi sayısıyla kış turizminin gözde merkezleri arasında yer almaya devam ediyor.