Enstitü İstanbul İSMEK’te yeni dönem başvuruları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü, sabah saat 10.00’dan itibaren başladı. İlk 48 saatte 185 bini aşkın başvuru alan Enstitü İstanbul İSMEK’in eğitimlerine katılmak isteyenler başvurularını, kurumun web sitesinden veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Enstitü İstanbul İSMEK’in eğitimlerinden yararlanmak isteyen İstanbulluların sabırsızlıkla beklediği gün geldi. 2025-2026 eğitim dönemi için başvurular 1 Eylül itibarıyla başladı.

Eğitimlerin başvuruya açıldığı andan itibaren yoğun ilgi gören Enstitü İstanbul İSMEK’te ilk ders zili ise 15 Eylül’de çalacak.

2025-2026 eğitim dönemine daha kapsayıcı, üretim odaklı ve teknik altyapısı güçlendirilmiş bir şekilde adım atan Enstitü İstanbul İSMEK’in eğitimlerinden yararlanmak isteyen İstanbullular, başvurulara ilk andan itibaren yoğun ilgi gösterdi.

Gelecek hayallerine ve kariyer hedeflerine ulaşmak, meslek edinmek, mesleğinde ilerlemek, sanatsal becerilerini geliştirmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve daha pek çok nedenle İstanbulluların yaşam boyu eğitimdeki ilk tercihi olan Enstitü İstanbul İSMEK’e ilk 1 saatte 68 bin 371 başvuru yapıldı. İlk 48 saatte ise başvurular 185 bini aştı.

İLK GÜN EN ÇOK TERCİH EDİLENLER

Enstitü İstanbul İSMEK’te 2025-2026 eğitim dönemi için ilk ders zili, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak. Yeni dönemin başlamasını sabırsızlıkla bekleyen katılımcı adayları başvurulara yoğun ilgi gösterdi.

“Giyim Üretiminde Temel İşlemler” programı ise bugüne kadar binlerce İstanbullunun hayatına dokunan Enstitü İstanbul İSMEK’te, ilk gün en çok tercih edilen program olarak öne çıktı.

İngilizce A1.1 Seviyesi, Diksiyon, Pratik Giysi Dikimi, Almanca A. Seviyesi, başvuruların ilk gününde en çok tercih edilen 5 program arasında yer aldı. Aşçı Çırağı, Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü), Tığ Örgü Çanta Yapımı, İngilizce A2 Seviyesi (Elementary) ve Karakalem Eğitimi 1. Seviye, en fazla ilgi gören diğer programlardı.

Enstitü İstanbul İSMEK, yeni döneme, yaşam boyu eğitime yön verecek yeniliklerle adım attı. Bu yenilikler arasında yer alan ve bu yıl ilk kez hayata geçirilen “Tasarım ve Üretim Atölyeleri”, İstanbullulardan büyük ilgi gördü. Atölyelere ilk gün, binin üzerinde başvuru yapıldı. Şiş ve Tığ Örgü Tasarım ve Üretim Atölyesi, Seramik Tasarım ve Üretim Atölyesi ile Giyim Tasarım ve Üretim Atölyesi, en çok başvuru alan ilk 3 atölye arasında yer aldı. Katılımcılara uygulamalı üretim deneyimi sunacak olan atölyeler, özellikle kadın istihdamı ve sosyal adaleti destekleyen bir model olarak kurgulandı. Atölye kapsamında üretilen özgün tasarımlar, Enstitü İstanbul İSMEK satış noktalarında değerlendirilerek katılımcılara doğrudan gelir elde etme imkânı sunulacak.