Ankara İtfaiyesi çalışanı Cebrail Sarsılmaz ve 6 Şubat Depremi’nde Kahramanmaraş’taki Müjde Apartmanı’nın enkazından kurtardığı Sinem Kaynak dünya evine girdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiye eri Cebrail Sarsılmaz, 6 Şubat Depremi’nde Kahramanmaraş’ta Müjde Apartmanı’nda enkaz altından kurtardığı 24 yaşındaki Sinem Kaynak ile dünya evine girdi.

Âşık Veysel Nikâh Salonunda gerçekleştirilen nikâh töreninde İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri ve Arama Kurtarma Şube Müdürü Hüseyin Turan, çiçeği burnunda çiftin nikâh şahitliğini yaptı.

“TRAJİK BİR OLAYDAN BÖYLE MUTLU BİR SONA KAVUŞTUK”

Trajik bir olaydan mutlu bir son çıkmasından dolayı hem kendi hem eşi adına heyecanlı olduğunu söyleyen Ankara İtfaiye eri Cebrail Sarsılmaz, “6 Şubat depreminde arama kurtarmada 13 gün görev aldım. Kahramanmaraş’ta Müjde Apartmanı’ndan eşimi ve kardeşini canlı olarak enkazdan çıkardık. Farklı ve anlatılamayacak bir duygu. Trajik bir olaydan böyle mutlu bir sona kavuştuk” derken, Sinem Kaynak da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Olumsuz bir olay neticesinde bir araya gelsek de enkazdan çıkarılan şanslı birkaç kişiydik. Ertesinde hayat bizi birleştirdi. İçimizde buruk bir hüzün var. Hem kendi kayıplarımız hem diğer kayıplar için üzgünüz ancak hayat devam ediyor, mutluyuz.”