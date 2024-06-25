6 Şubat tarihinde yaşanan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak bilinen depremin ardından yaklaşık 1 milyon araç hasar aldı. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar, enkaz altında kalan hasarlı araçların parçalarını başka araçlara ekleyerek (change) piyasaya sürmeye başladılar.

Esmanur GÜLBAHAR/Musa YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Dolandırıcılar, hasarlı araçları motor ve şasi numaraları için satın alıp, bu numaraları daha sonra çalıntı araçlara kopyalayarak piyasaya sürüyor. Dolayısıyla ikinci el araç alımında eksper firmalarının güvenilirliği de önem kazanıyor. Peki güvenilir eksper firması nasıl anlaşılır?

Ekspertiz firması işletmecisi Eray Emin, güvenilir ekspertiz firmasının önemini Herkes Duysun ekibine anlattı.

EKSPERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Ekspertiz firması işletmecisi Eray Emin, ekspertizin ikinci el araç alıp satarken herkesin gerek duyduğu bir uygulama olduğunu belirterek, “Biz burada detaylı ekspertiz yapıyoruz. Kaporta, boya, airbag, mekanik aksam, fren testi, süspansiyon testi, yol testi bunların hepsine dikkat ediyoruz. Satıcıların müşteriyi kandırmaması için satın alacakları aracın airbaglerini kontrol ettirmesi gerekiyor. Airbag, kaporta, boya ve bazı araçların şaselerine dikkat edilmesi gerekiyor. En önemlisi ise motordur. Motor aksamında üfleme, yağ yakma, yağ kaçaklarına bakılması gerekiyor.” dedi.

GÜVENİLİR EKSPERTİZ FİRMASI ÇOK ÖNEMLİ

Herkesin tavsiye ettiği güvenilir kişilerden ekspertiz yapılması gerektiğinin altını çizen işletme sahibi Emin, birçok sektörde olduğu gibi bu sektörde de dolandırıcılık olduğunu belirtti.

DOLANDIRICILARA DİKKAT! PİYASADA EKLİ ARAÇ (CHANGE) ÇOK FAZLA

Otomobil dolandırıcılarının yeni yöntemlerinden birinin depremde hasar gören araçların şase numaralarını sökerek başka araçlara monte etmek olduğunu açıklayan ekspertiz firması işletmecisi Emin şu ifadeleri kullandı:

“Aracı ön veya orta direklerinden keserek, arka havuz, bagaj, çamurluklarıyla beraber ekliyorlar. Change (ekli araçlar) piyasada çok dolaşıyor. Depremde hasar gören araçları ekleme yapıyorlar. Ekspertizde bunların bütün detayları çıkıyor.”