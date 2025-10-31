Bunlar da ilginizi çekebilir

Enez halkı, ilçeye atanan yeni kaymakam Merve Ayık'ın göreve başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, kendisine başarılar diledi.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Kaymakam Merve Ayık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Günenç, 'İlçemize hoşgeldiniz. Yeni görevinizde başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

