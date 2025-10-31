İçişleri Bakanlığı kararıyla Enez Kaymakamlığı görevine atanan Merve Ayık, görevine başladı. Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, yeni kaymakamı makamında ziyaret ederek 'İlçemize hoşgeldiniz' dedi.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla 16 Ekim 2025 tarihinde Edirne'nin Enez İlçesi Kaymakamlığı görevine atanan Merve Ayık, görevine başladı.
Görevine başlamadan önce Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret eden Kaymakam Ayık, ardından Enez Kaymakamlığı'ndaki görevine resmen başladı.
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Kaymakam Merve Ayık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Günenç, 'İlçemize hoşgeldiniz. Yeni görevinizde başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.
Enez halkı, ilçeye atanan yeni kaymakam Merve Ayık'ın göreve başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, kendisine başarılar diledi.