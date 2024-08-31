Enez'de içme suyu ihtiyacı karşılayan kuyulara ek olarak 3 adet içme suyu kuyusu daha açılarak ilerleyen günlerde vatandaşların hizmetine sunularak şebekeye bağlanacak. Yenice köyde bulunan 5 adet mevcut kuyuya ilave olarak açılan 3 adet kuyunun içme suyu kalitesinin yüksek olduğu ve rezervinin çok iyi durumda olduğu bildirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Konu hakkında açıklama yapan Enez Belediye Başkanı Özkan Gönenç ilçe nüfusunun 4 bin civarında olduğunu, mevcut kuyuların Enez için yeterli olduğunu ancak son yıllarda sahil nüfusunun artması ve doğalgazında gelmesi ile yazlıkçı nüfusunda ciddi artış olduğunu belirterek "Bugüne kadar su sıkıntısı yaşamamıştık. Ancak yaşanan genel kuraklık bizleri tedbir almaya yöneltti. Bizlerde bunu görerek Yenice köy'de 3 adet daha kuyu açma kararı aldık ve yapılan sondaj sonrası suyu yüzeye çıkarttık. İçilebilir kalitedeki suyumuzu vatandaşlarımızın hizmetine ilerleyen günlerde sunacağız" dedi.

Kaynak: igf