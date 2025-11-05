Enez'deki Çeribaşı, Hasköy ve diğer köyler, acele kamulaştırma listesine alınarak RES projesi kapsamına alındı. Tarım arazileri zarar görecek olan köylüler, projeye karşı çıktı. Çeribaşı Muhtarı Meriç, köylerinin kiraz üretimiyle ünlü olduğunu belirtirken, köylüler de desteğe çağırdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez'e bağlı Çeribaşı, Hasköy, Büyükevren, Umurbey, Abdurrahim ve Küçükevren köyleri, rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi kapsamında 'acele kamulaştırma' listesine alındı. Söz konusu köylerin büyük bölümünün birinci derece tarım ve hayvancılık arazisi olması, bölge halkının tepkisini çekti. Üreticiler, özellikle kiraz bahçelerinin ve tarım arazilerinin zarar göreceğini belirterek projeye karşı çıktı.

'KİRAZIN BAŞKENTİ ÇERİBAŞIDIR'

Çeribaşı Köyü Muhtarı ve üretici Tezcan Meriç, karara sert tepki göstererek, 'Kirazın başkenti Çeribaşı'dır. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası kirazımıza coğrafi işaret almak üzere. Köyümüz, kiraz üretimiyle adını Avrupa'ya, dünyaya duyurdu. Tarım ve hayvancılık bizim tek geçim kaynağımız. Desteklenmemiz gerekirken bu proje köylerimize büyük darbe olur. Rüzgar gülleri köylerin dağlık bölgelerine yapılabilir, ama tarım arazilerimize dokunulmasın. 'Acele kamulaştırma' listeleri köylerimize ulaştı. Bu durum hepimizde hayal kırıklığı yarattı. Bölge halkı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya' diye konuştu.

KÖYLÜLERDEN ORTAK ÇAĞRI

Projeden etkilenecek diğer köylerde de vatandaşlar, tarlalarının kamulaştırılmasına tepki gösterdi.

Köylüler, tüm siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına seslenerek, bu uygulamaya karşı birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Vatandaşlar ayrıca, geçtiğimiz haftalarda Hasköy'de rüzgar gülleri yüzünden yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği olayın hala hafızalarda taze olduğunu belirterek, benzer gerginliklerin yeniden yaşanmasından endişe ettiklerini ifade etti.